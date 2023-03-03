Футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

Футболиста «Зенита» Роберта Ренана впервые вызвали в сборную Бразилии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес огласил список из 23 игроков, вызванных на товарищеский матч против Марокко. Об этом сообщается в Twitter Бразильской конфедерации футбола.

В состав команды впервые попал защитник «Зенита» Роберт Ренан. В списке отсутствует форвард ПСЖ Неймар, который получил травму.

Выездная встреча бразильцев против Марокко пройдет 25 марта в городе Танжер. 19-летний Ренан перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно, до этого он выступал за бразильский «Коринтианс».

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.