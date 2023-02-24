Два легионера «Зенита» получили российское гражданство

Бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Бразильские легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий указ подписал 24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. О намерении двух футболистов получить российские паспорта стало известно в сентябре 2022 года.

20 февраля в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что есть теоретическая возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России. Для этого бразильцам предстоит сменить также спортивное гражданство. По регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), сделать это можно после пяти лет проживания в России при условии, что спортсмены в этот период не выступали за бразильскую национальную команду.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.