Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:5
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
2:4
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:1
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Майнц
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|22-й тур
17:20, 24 февраля 2023Спорт

Два легионера «Зенита» получили российское гражданство

Бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство
Малком

Малком . Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бразильские легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий указ подписал 24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. О намерении двух футболистов получить российские паспорта стало известно в сентябре 2022 года.

Материалы по теме:
«Любой футболист хочет играть» Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
«Любой футболист хочет играть»Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
3 августа 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

20 февраля в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что есть теоретическая возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России. Для этого бразильцам предстоит сменить также спортивное гражданство. По регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), сделать это можно после пяти лет проживания в России при условии, что спортсмены в этот период не выступали за бразильскую национальную команду.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минфин США ввел санкции против десятков российских компаний
США ввели санкции против главы ЛНР
Стало известно о планах Британии по поставкам на Украину дальнобойного оружия
Американский журналист объяснил незаинтересованность США в целостности Украины
Роднина раскритиковала РУСАДА после обжалования решения о невиновности Валиевой
США анонсировали визовые ограничения против российских военных
ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину
В Великобритании перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Рогов порассуждал о возможном наступлении ВСУ в Запорожье
Назван главный кандидат на пост главы НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.