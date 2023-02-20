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20:09, 20 февраля 2023Спорт

В РФС высказались о выдаче российских паспортов легионерам «Зенита»

В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут выступить за сборную России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) высказались о предстоящей выдаче российских паспортов бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами», — сказано в заявлении организации. Уточняется, что для этого необходимо получить официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола с указанием матчей, проведенных игроками в составе команды.

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Бразильцам предстоит также сменить спортивное гражданство. По регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), сделать это можно после пяти лет проживания в России при условии, что спортсмены в этот период не выступали за бразильскую национальную команду. Малкому, уже игравшему за сборную на официальных турнирах, придется обратиться в палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

17 февраля стало известно, что футболисты получат российские паспорта весной 2023 года. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, стал победителем Кубка России и трехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ксения Курашкина
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