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06:52, 3 марта 2023Спорт

«Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ победила «Авангард»

«Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ в овертайме победила «Авангард»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирская «Сибирь» победила омский «Авангард» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время прошедшего в Омске матча закончилось со счетом 1:1 (0:0, 0:0, 1:1). Шайбами в последние минуты отметились Алексей Береглазов и Александр Шаров. В овертайме Никита Сетдиков забил решающий гол.

2 марта сосковский ЦСКА одержал победу в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой «Северстали». Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 5:2.

Марина Совина
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