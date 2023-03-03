Российскую «Сулу» адаптировали для морских судов

«Радиофизика»: РЛС «Сула» допускает адаптацию для установки на морские суда

Российская радиолокационная станция (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» допускает адаптацию для установки на морские суда. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика «Радиофизика».

Собеседник агентства напомнил, что «Сула» представляет собой радар с поэлементной цифровой активной фазированной антенной решеткой (АФАР), предназначенный для наблюдения за космическим мусором. Дальность РЛС достигает шести тысяч километров в диапазоне S.

«Если заказчик захочет установить такую РЛС на корабле — это можно сделать, при этом размеры антенны могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика, без потери технических характеристик», — сказал представитель «Радиофизики».

По его словам, объект с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 10 квадратных метров обнаруживается РЛС на расстоянии 6 тысяч километров, тогда как на удалении 1,5 тысячи километров объект обнаруживается с ЭПР 10 сантиметров.

В феврале «Рособоронэкспорт» сообщил, что «Сулу» представят на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

