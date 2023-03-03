Генпрокурор США тайно посетил Украину

CNN: генпрокурор США Меррик Гарланд тайно посетил украинский Львов

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу, 3 марта, прибыл на Украину с визитом, который ранее официально не анонсировался. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американском ведомстве.

Отмечается, что министр тайно посетил украинский Львов. Детали поездки не были обнародованы заранее из соображений безопасности.

«Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Украины для участия совместно с президентом [Владимиром] Зеленским и международными партнерами Киева в конференции "United for Justice», — сообщил собеседник телеканала. По его словам, находясь во Львове, Гарланд провел ряд встреч.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи президент США объявил о новом пакете помощи, кроме того, стороны обсудили потребности Украины в энергетике, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны Запада.

