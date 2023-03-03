Тренер назвала причины временного набора веса из-за занятий спортом

Тренер Кумер назвала пять причин временного набора веса из-за занятий спортом

Тренер Сара Кумер назвала причины временного набора веса из-за занятий спортом. Ее слова приводит Forbes.

Кумер отметила, что вес, как правило, увеличивается из-за воспаления и микронадрывов, вызванных здоровым напряжением мышечных волокон. «По мере заживления мышцы укрепляются, и это хорошо. Однако для этого организму необходимо удерживать дополнительную воду, так что процесс заживления может заметно повлиять на цифры на весах», — рассказала специалист.

Тренер заявила, что увеличение веса также может произойти из-за набора мышечной массы, потому что она тяжелее, чем жировая ткань. Еще одна причина — накопление гликогена, необходимого для питания мышц. «Каждый его грамм хранится с как минимум тремя граммами воды. Но при постоянных тренировках организм эффективнее расходует гликоген и, соответственно, накапливает меньше воды», — заверила она.

Кумер добавила, что непривычно высокие нагрузки влияют на аппетит и на отношение человека к приемам пищи, из-за чего некоторые позволяют себе съесть больше, чем раньше. «За свою практику я видела многих людей, которые после нескольких дней занятий бегом ели бургеры и картошку фри, которые они иначе не стали бы заказывать», — пояснила она.

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