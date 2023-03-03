Девушка сделала пересадку волос и показала окровавленную голову

Блогерша Трейси сделала пересадку волос в Турции и показала окровавленную голову

Блогерша Трейси (фамилия неизвестна) сделала пересадку волос в Турции и показала подписчикам последствия процедуры. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом tracykisscoaching сначала продемонстрировала зрителям покраснения и отечность в области лба. Помимо этого, девушка снялась с окровавленной головой. «Как я прячу результат проведенной операции», — подписала она публикацию.

После этого юзерша предстала в образах, которые помогли ей скрыть визуальные дефекты после хирургических манипуляций. Так, Трейси примерила шелковый платок, черную бейсболку, шапку-авиатор, а также цветные повязки.

Подписчики удивились поступку пользовательницы сети, о чем написали в комментариях под постом. «Вы не должны носить головные уборы в течение четырех месяцев после пересадки волос», «Я после пересадки каждые 30 минут снимала шапку», Не понимаю, как должны расти волосы, если ты их так прикрываешь», — возмутились они.

В феврале бывший муж певицы Ольги Бузовой, российский футболист Дмитрий Тарасов, снял на камеру процесс пересадки волос. 35-летний мужчина сделал селфи во время операции, на котором врач чертит линии на его голове маркером. На размещенных кадрах видна окровавленная голова спортсмена, на которую нанесена пена.