Сеймур Херш заявил о неодобрении американцами финансовой поддержки Украины Вашингтоном

Американские СМИ умалчивают тот факт, что американцы не одобряют финансовую поддержку Украины Вашингтоном. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил автор известного расследования о газопроводах «Северный поток», американский журналист Сеймур Херш.

«Более 60 процентов американских граждан недовольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины. СМИ в США не сообщают об этом», — высказался публицист. По его словам, западные СМИ также не освещают протесты, которые еженедельно происходят в Германии против выделения финансирования на помощь Киеву.

В том же интервью Херш заявил, что США являются единственными подозреваемыми в деле о диверсии на российских газопроводах «Северный поток», так как лишь у Вашингтона был прямой интерес в нанесении урона энергетической инфраструктуре в Балтийском море.

В конце февраля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в скором времени объем военной помощи, оказываемой Украине со стороны США, достигнет порядка 50 миллиардов долларов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.