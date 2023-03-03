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10:56, 3 марта 2023Культура

Стала известна официальная причина смерти 27-летнего рэпера Yung Trappa

Официальной причиной смерти 27-летнего рэпера Yung Trappa стала передозировка наркотиков

Фото: @official_yung_trappa

Стала известна официальная причина смерти 27-летнего российского рэп-исполнителя Владислава Ширяева, более известного под псевдонимом Yung Trappa. Об этом Telegram-каналу «Фонтанка» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экспертиза установила, что музыкант скончался в результате передозировки наркотических веществ.

О смерти 27-летнего Yung Trappa стало известно 3 февраля. Его тело обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Причиной смерти артиста, по словам его представителей, стала остановка сердца.

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца», — сообщалось в его группе в соцсети «ВКонтакте». На странице также отмечалось, что музыкант планировал большой сольный концерт. Он должен был выступить в Москве в феврале.

Ранее стала известна дата выхода посмертного альбома Yung Trappa.

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Анастасия Астахова
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