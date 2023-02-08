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13:30, 8 февраля 2023Культура

Стала известна дата выхода посмертного альбома Yung Trappa

Премьера посмертного альбома Yung Trappa состоится 10 февраля

Фото: @official_yung_trappa

Стала известна дата выхода посмертного альбома российского рэп-исполнителя Владислава Ширяева, более известного под псевдонимом Yung Trappa. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на данные платформы Genius.

Релиз состоится 10 февраля этого года. В пластинку под названием Free Trappa Album 2 (Deluxe) войдет 14 треков, 4 из которых ранее были выпущены артистом. В записи альбома приняли участие коллеги Yung Trappa — Цепі, Deezel, D.masta, Satoshi, WIRONOV, White Punk и Yankee Von.

По данным издания, новая пластинка станет продолжением альбома рэпера под названием Free Trappa Album, выпущенного в 2017 году.

О смерти 27-летнего Yung Trappa стало известно 3 февраля. Его тело обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Ранее рок-группа Linkin Park анонсировала неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона.

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Анастасия Астахова
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