Рэпер Yung Trappa умер в 27 лет от остановки сердца

Тело 27-летнего рэпера Yung Trappa нашли в квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался 27-летний российский хип-хоп-исполнитель Владислав Ширяев, более известный как Yung Trappa. Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

Музыкант умер от остановки сердца. Он находился дома в кругу близких.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что у рэпера могла случиться передозировка наркотиками. Утверждается, что его тело нашли в квартире жилого дома на Дровяной улице.

Месяц назад Yung Trappa вышел на свободу

11 января артист вышел на свободу после полутора лет, проведенных в СИЗО. Он пообещал, что скоро выпустит микстейп JP3 и анонсировал проект trappa.io, который будет включать невышедшие треки. Кроме того, исполнитель планировал большой сольный концерт в Москве, который должен был состояться 23 февраля.

Рэпер попал в СИЗО, поскольку против него было возбуждено два уголовных дела — за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 2 ноября 2021 года его задержали в Ленобласти — тогда 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна заявила полиции, что подверглась сексуальному насилию со стороны хип-хоп-артиста. По ее словам, Yung Trappa пригласил ее с подругой на вечеринку в честь Хэллоуина в загородном доме в Ленинградской области. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Девушка подчеркнула, что против своей воли ничего не пила и не употребляла. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел рэпер и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу. По словам пострадавшей, спустя несколько часов акт повторился. После этого девушка обратилась в правоохранительные органы.

Сам рэпер говорил, что его «оклеветали и оговорили». Он настаивал, что секс произошел по взаимному согласию.

В 2015 году Ширяева также осудили за хранение и распространение наркотических средств — он находился в колонии 5,5 года и вышел на свободу в феврале 2021 года.

Проблемы с законом прибавили популярности рэперу, который в своих треках часто читал о наркоторговле. Находясь в тюрьме, он также выпустил несколько микстейпов. «Тюрьма помогла созданию легенды Трэппы. Можно вспомнить артиста с похожей судьбой — Пашу Техника: оба после отсидки стали значительно более популярными, чем были до», — говорилось в статье на хип-хоп-ресурсе The Flow.

Кто такой Yung Trappa

Ширяев родился 14 августа 1995 года в Санкт-Петербурге. В 11 лет он начал выпускать первые рэп-треки под псевдонимом МС Компактный и примерно в тот же период связал жизнь с наркотиками и нелегальным заработком. Вдохновившись музыкой Гуччи Мэйна и Лила Уэйна, в 16 лет он выпустил первый микстейп Crazy, за которым в 2017 году последовала работа 2Stoopid. В том же году Ширяев собрал творческое объединение Yung Murda Boyz и представил альбом Jessie Pinkman.

Большую популярность рэперу принесло участие в Versus Battle в 2014 году. Там его оппонентом стал Федук.

За свою карьеру рэпер выпустил восемь альбомов и такие синглы, как «Деньги», «Розовое вино 2», «Повесься», My Life и First Day Out. Фиты с рэпером записывали Моргенштерн (внесен в реестр иностранных агентов) и Thrill Pill.