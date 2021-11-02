Задержанный за изнасилование рэпер Yung Trappa рассказал об обоюдном согласии

Задержанный после заявления 18-летней студентки об изнасиловании рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) заявил, что у них с девушкой был секс по обоюдному согласию. Он заявил после допроса, что его оклеветали, запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На допросе рэпер рассказал, что они с девушкой «переспали два раза», при этом подруга студентки принимала участие и целовалась с ним. Однако девушка, по его словам, приревновала, после чего он попросил подругу уйти.

«Меня оклеветали и оговорили, в частности, моя девушка, с которой я встречался больше месяца, — Алина. У нас всегда все было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я не причинял. Она уехала от меня утром, как я знаю, и (это) увидел владелец дома, в котором мы отдыхали. На ней не было ни единого побоя. Ни на ней, ни на ее подруге, я никогда никого не насиловал», — сказал он.

Об обвинениях и задержании Yung Trappa после заявления девушки об изнасиловании стало известно во вторник, 2 ноября. Ранее музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Он вышел на свободу в феврале 2021 года.

18-летняя студентка заявила, что Ширяев пригласил ее с подругой на вечеринку в загородном доме в Ленинградской области. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел рэпер и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу. По словам пострадавшей, спустя несколько часов акт повторился.