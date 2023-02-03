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18:15, 3 февраля 2023Культура

Названа причина смерти рэпера Yung Trappa

Причиной смерти российского рэпера Yung Trappa стала остановка сердца

Изображение: Страница Yung Trappa во «ВКонтакте»

Названа причина смерти российского рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa. Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца», — говорится в публикации. На странице также отмечается, что музыкант планировал большой сольный концерт. Он должен был выступить в Москве в феврале.

О смерти 27-летнего Yung Trappa стало известно ранее в пятницу, 3 февраля. Его тело обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщалось, что у музыканта могла случиться передозировка наркотиками.

Yung Truppa прославился в середине 2010-х после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle, где он выступил против Федука. За свою карьеру рэпер выпустил восемь альбомов и такие синглы, как «Деньги», «Розовое вино 2», «Повесься», My Life и First Day Out.

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Евгений Шульгин
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