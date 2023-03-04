Байден подошел к журналистам, помолчал, ушел и попал на видео

Президент США Джо Байден подошел к журналистам, помолчал, ушел и попал на видео

Необычное поведение президента США Джо Байдена попало на видео и привлекло внимание западных СМИ. Кадры с Байденом публикует портал New York Post.

На опубликованном видео президент подходит к журналистам, чтобы ответить на их вопросы, молча выслушивает представителей прессы, отворачивается и уходит к вертолету.

Уточняется, что один из прозвучавших на встрече с прессой вопросов касался происхождения вызывающего COVID-19 вируса SARS-CoV-2. Ранее стало известно, что причиной пандемии коронавируса власти США считают утечку из китайской лаборатории.

Поведение Байдена приковывает внимание прессы с момента его инаугурации. Некоторые считают его странным и неадекватным и объясняют преклонным возрастом политика — в ноябре 2023 года Байдену исполнится 81 год. Например, в 2022 году Байдена высмеяли за «рукопожатие с невидимым собеседником», а в январе 2023 года президент США попытался пересказать мудрость от соседа и озадачил американцев.