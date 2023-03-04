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04:15, 4 марта 2023Мир

Оценена вероятность приезда Байдена на коронацию Карла III

Time: президент США Байден вряд ли будет присутствовать на коронации Карла III
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на коронации британского короля Карла III. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники, осведомленные о планах американского лидера.

«Это [коронация] не похоже на мероприятие, которое посетит Джо Байден», — сообщил собеседник издания. При этом он добавил, что график президента на май еще не был утвержден.

Ранее сообщалось, что британский исполнитель Эд Ширан и певица Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Источники, близкие к Ширану, рассказали, что певца не приглашали, однако организаторам мероприятия сообщили, что он занят. О причине отказа Адель не сообщалось.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Марина Совина
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