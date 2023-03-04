Оценена вероятность приезда Байдена на коронацию Карла III

Time: президент США Байден вряд ли будет присутствовать на коронации Карла III

Президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на коронации британского короля Карла III. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники, осведомленные о планах американского лидера.

«Это [коронация] не похоже на мероприятие, которое посетит Джо Байден», — сообщил собеседник издания. При этом он добавил, что график президента на май еще не был утвержден.

Ранее сообщалось, что британский исполнитель Эд Ширан и певица Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Источники, близкие к Ширану, рассказали, что певца не приглашали, однако организаторам мероприятия сообщили, что он занят. О причине отказа Адель не сообщалось.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

