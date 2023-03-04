Врач рассказал о состоянии раненного диверсантами под Брянском ребенка

Врач Алекса сообщил, что состояние раненного диверсантами под Брянском ребенка тяжелое

Состояние раненного диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Брянском ребенка остается тяжелым. Об этом заявил главный врач детской областной больницы Виктор Алекса, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции», — цитирует агентство главврача.

Известно, что операция по извлечению застрявшей пули длилась четыре часа. Ранее врачи пустили к ребенку его мать. За геройский поступок мальчика Федора наградили медалью.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель. Тогда же мальчик Федор был ранен в грудную клетку. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь, а затем провел их через лес и поймал попутную машину.