Сенатор Пушков заявил об убежденности союзников США в правоте Херша о «Северных потоках»

Даже союзники США убеждены в правоте американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, указывающего на причастность Вашингтона к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Херш настаивает, США все отрицают, весь мир верит Хершу, а не США. Даже их союзники знают, что Херш прав. Других версий просто нет», — написал сенатор.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Утечка газа началась у берегов датского острова Борнхольм.

В Кремле произошедшее назвали терактом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, авария носит «беспрецедентный характер», так как не могла произойти без участия какого-либо государства. Поэтому ситуация требует срочного разбирательства, отметил он.

