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13:47, 4 марта 2023Спорт

Стало известно о выходе Костомарова из комы

РИА Новости: фигурист Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть», — рассказали агентству. Источник издания отметил, что окончательные выводы о состоянии спортсмена можно будет делать позднее.

26 февраля стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Несколькими днями ранее сообщалось, что у спортсмена поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Однако позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Андрей Стрельцов
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