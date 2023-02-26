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21:17, 26 февраля 2023Спорт

Появились подробности о выходе Костомарова из комы

Sport24: Роман Костомаров будет выходить из комы от двух дней до недели

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из состояния медикаментозного сна. Подробности о состоянии спортсмена стали известны Sport24.

По данным источника, у спортсмена был микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. «Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — рассказал источник.

Ранее 26 февраля появилась информация, что после проблем со спазмами сосудов мозга Костомаров постепенно приходит в себя. Отмечалось, что его показатели стабильны, без ухудшений. При этом ранее сообщалось, что врачи не готовы выводить фигуриста из искусственной комы.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Дарья Коршунова
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