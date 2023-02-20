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14:35, 20 февраля 2023Спорт

Стало известно о поражении мозга Костомарова

Shot: у Романа Костомарова поражена четверть головного мозга, состояние критическое

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стало критическим. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, у 46-летнего спортсмена поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. Кроме того, в лобной, правой затылочной и левой теменной областях обнаружены новообразования. У фигуриста развивается внутримозговая гематома больших полушарий, инфекция от отита могла перейти на мозг и дать осложнения.

16 февраля врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния Костомарова. Специалист уточнил, что у спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, и он уже несколько дней дышит самостоятельно.

До этого стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Анастасия Борисова
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