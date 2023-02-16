Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова

Врач Проценко рассказал о значительном улучшении состояния Романа Костомарова

Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал о значительном улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Aif.ru.

«У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс», — сообщил специалист. Проценко отметил, что Костомаров дышит самостоятельно. Кроме того, врач уточнил, что курс лечения регулярно обсуждается мультидисциплинарным консилиумом.

Проценко прокомментировал проблемы в лечении Костомарова

Лечащий врач спортсмена Проценко рассказал, что уже несколько дней Костомаров дышит самостоятельно. При этом он отметил, что при поступлении в «Коммунарку» показатели фигуриста говорили о минимальных шансах на выживание.

Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции Денис Проценко

Фигуристу провели несколько ампутаций

7 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Костомарову ампутировали левую стопу. Уточнялось, что изначально врачи планировали ампутировать 46-летнему спортсмену одну ногу по колено, однако им удалось спасти часть конечности.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. Однако позже эта информация была опровергнута матерью спортсмена. По информации Telegram-канала Mash, были ампутированы несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью.

Жена Костомарова рассказала о начале болезни фигуриста

Жена Костомарова Оксана Домнина в разговоре с Aif.ru уточнила, что в момент, когда началась пневмония, у мужа болела рука, поэтому он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января Оксана Домнина

Костомаров находится в больнице больше месяца

Из-за ухудшения состояния 10 января Костомарова перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных медицинского центра «Коммунарка». Спортсмен был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

У Костомарова диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис

Костомаров выигрывал олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой

Главных успехов Костомаров добился в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выигрывали золото Олимпийских игр-2006 в Турине, дважды побеждали на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году пара завершила карьеру.

После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период» и ледовых шоу. Также он исполнил несколько ролей в кино.