Появились подробности об ампутации стоп Костомарову

Mash: олимпийский чемпион Роман Костомаров приходит в себя после ампутации стоп

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал приходить в себя после ампутации обеих стоп. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, изначально врачи планировали отрезать 45-летнему спортсмену одну ногу по колено, однако им удалось спасти часть конечности. На данный момент Костомаров находится в сознании, лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают регулярные перевязки и тщательно следят за его состоянием.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что общее состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассказали, что идет борьба за сохранение рук больного.

Днем ранее стало известно, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивали на том, чтобы ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

