Стало известно об ампутации стоп Костомарову

ТАСС: олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, сейчас Костомаров находится в сознании. Общее состояние бывшего 45-летнего фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. «Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки», — добавили в агентстве.

6 февраля стало известно, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивали на том, чтобы ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.