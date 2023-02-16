Врач Проценко рассказал о лечении Костомарова

Врач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал, что Роман Костомаров дышит самостоятельно

Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал о лечении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит «АиФ.ру».

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — поделился Проценко. Он отметил, что несколько суток Костомаров дышит самостоятельно.

Проценко также рассказал, что при поступлении в «Коммунарку» показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. «Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния фигуриста. Отмечалось, что он находится под седацией. Затем состояние спортсмена удалось стабилизировать.

14 февраля KP.RU заявил, что Костомарову провели операцию по ампутации кистей обеих рук. Позже мать спортсмена Валентина опровергла это. Telegram-канал Mash сообщил, что врачам удалось вовремя остановить заражение и фигуристу удалили несколько пальцев на руках. 7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом.