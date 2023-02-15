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12:17, 15 февраля 2023Спорт

Стало известно об изменении состояния Костомарова

«Известия»: состояние Романа Костомарова удалось стабилизировать после ухудшения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вновь изменилось. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации источника издания, врачам удалось стабилизировать состояние 46-летнего спортсмена, у него отмечаются небольшие улучшения. Медики предполагают, что предыдущее ухудшение показателей было реакцией организма на стресс.

Ночью 15 февраля сообщалось о резком ухудшении состояния Костомарова. Отмечалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Врачи также выразили опасение за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели операцию по ампутации кистей обеих рук. Позднее мать спортсмена Валентина опровергла это. Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось вовремя остановить заражение и фигуристу удалили несколько пальцев на руках. 7 февраля стало известно, что фигуристу ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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