Стало известно о резком ухудшении состояния Костомарова

«112»: состояние чемпиона ОИ Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, причиной стала ампутация кистей. Отмечается, что 46-летний спортсмен не может самостоятельно дышать и до утра пробудет под седацией. Врачи заявили, что опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. Мать спортсмена Валентина опровергла эту информацию. Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось вовремя остановить заражение и фигуристу удалили несколько пальцев на руках. 7 февраля Telegram-канал 112 писал, что фигуристу ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

