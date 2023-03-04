В НАСА рассказали о встречах с Россией по безопасности в космосе

Инженер НАСА Пози: США встречаются с РФ для обсуждения безопасности космических аппаратов

Представители США регулярно встречаются с российскими коллегами для обсуждения безопасности космических аппаратов и мер по ее поддержанию. Об этом рассказал инженер НАСА Джон Пози, который занимался подготовкой к запуску Crew Dragon. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист указал, что на Международной космической станции происходит партнерство различных стран, включая «Роскосмос».

«Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах», — сообщил Пози, добавив, что в преддверии пусков такие встречи становятся ежедневными.

Ранее, 3 марта, корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Кроме россиянина, на борту корабля находятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

