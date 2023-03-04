Полянский высмеял заявление Белого дома о «Российской народной республике»

Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Первый зампостпреда России при Всемирной организации ООН Дмитрий Полянский высмеял заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая ранее во время своего выступления сообщила о вызовах международной безопасности, которые бросает «Российская народная республика». Свой комментарий дипломат опубликовал в Twitter.

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он, прикрепив видео, на котором Жан-Пьер допускает соответствующую оговорку.

Ранее слова пресс-секретаря Белого дома прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала произошедшее зомби-апокалипсисом.

До этого Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить «вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика».