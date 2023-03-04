Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов

Украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. Его слова приводит портал «Большой теннис Украины».

«Я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — заявил Приходько, добавив, что у него много друзей в России.

Теннисист рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он продолжил выступления. «Я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — отметил Приходько.

Весной российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.