Врач ответил на вопрос о пользе плавания для похудения

Врач Шестаков подтвердил, что регулярное интенсивное плавание способствует похудению

Врач-терапевт Александр Шестаков ответил на вопрос о пользе плавания для похудения. Его слова приводятся на сайте Sports.ru.

Эксперт подтвердил, что регулярные интенсивные тренировки в бассейне способствуют снижению веса. «Плавание включает в работу все мышцы тела, даже те, которые бывает сложно проработать в других видах спорта. Вода — более плотная среда, чем воздух. Это заставляет тратить больше усилий на совершение движений», — рассказал он.

Шестаков отметил, что плавание является одним из самых энергозатратных видов спорта. «Это вызвано не только высокими нагрузками, но и необходимостью тратить дополнительную энергию на согревание тела в холодной воде», — объяснил он.

Специалист рекомендовал плавать по 30-45 минут один-два раза в неделю, если нет цели сбросить вес. Однако для похудения необходимо увеличить нагрузку. В таком случае Шестаков предлагает заниматься в бассейне три раза в неделю не менее 30 минут подряд, а также ограничить количество суточных калорий.

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