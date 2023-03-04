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20:55, 4 марта 2023Спорт

Врач ответил на вопрос о пользе плавания для похудения

Врач Шестаков подтвердил, что регулярное интенсивное плавание способствует похудению

Фото: Serena Repice Lentini / Reuters

Врач-терапевт Александр Шестаков ответил на вопрос о пользе плавания для похудения. Его слова приводятся на сайте Sports.ru.

Эксперт подтвердил, что регулярные интенсивные тренировки в бассейне способствуют снижению веса. «Плавание включает в работу все мышцы тела, даже те, которые бывает сложно проработать в других видах спорта. Вода — более плотная среда, чем воздух. Это заставляет тратить больше усилий на совершение движений», — рассказал он.

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Шестаков отметил, что плавание является одним из самых энергозатратных видов спорта. «Это вызвано не только высокими нагрузками, но и необходимостью тратить дополнительную энергию на согревание тела в холодной воде», — объяснил он.

Специалист рекомендовал плавать по 30-45 минут один-два раза в неделю, если нет цели сбросить вес. Однако для похудения необходимо увеличить нагрузку. В таком случае Шестаков предлагает заниматься в бассейне три раза в неделю не менее 30 минут подряд, а также ограничить количество суточных калорий.

Ранее фитнес-эксперт Кэт Ком назвала три лучших упражнения для домашних тренировок. Специалист посоветовала делать отжимания, приседания и прыжки с махами руками.

Дарья Коршунова
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