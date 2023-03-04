«Зенит» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Дубль Малкома и гол Ерохова помогли «Зениту» победить «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Зенит» разгромил «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одержать победу петербуржской команде помогли дубль Малкома и гол Александра Ерохова. Бразилец поразил ворота соперников на 12-й и 48-й минутах встречи. Ерохов отличился на 82-й минуте. На 38-й минуте игры футболист хозяев Далер Кузяев пенальти не реализовал.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо сменили гражданство на российское. Таким образом, они больше не являются легионерами.

«Зенит» имеет в активе 45 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. На счету нижегородской команды 19 очков, она занимает 12-ю позицию в таблице.