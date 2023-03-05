Джон Джонс завоевал чемпионский пояс UFC в первом бою после трехлетнего перерыва

Джон Джонс победил Сирила Гана и завоевал пояс UFC в первом бою после трехлетнего перерыва

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс завоевал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американец победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. Эта схватка возглавила турнир UFC 285 в Лас-Вегасе. Для Джонса этот поединок стал первым после трехлетнего перерыва в карьере, начавшегося в феврале 2020 года.

Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. В активе Гана 11 побед и два поражения.

В соглавном бою на UFC 285 киргизская девушка-боец MMA Валентина Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо после удушающего приема соперницы. Таким образом Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе. Ранее она семь раз защитила свой титул.