Валентина Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко лишилась пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок против мексиканской спортсменки Алексы Грассо прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Грассо победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.

8 декабря 2018 года Шевченко стала чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе после победы над полькой Йоанной Енджейчик на турнире UFC 231 в Торонто. После этого Шевченко еще семь раз защитила свой титул. В предыдущем бою 12 июня 2022 года она оказалась сильнее Таилы Сантос. Как позже заявила спортсменка, она дралась с бразильянкой с травмой стопы.

Всего в карьере Шевченко одержала 22 победы и потерпела четыре поражения. В активе Грассо 16 побед и три поражения.