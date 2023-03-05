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09:03, 5 марта 2023Спорт

Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC

Валентина Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко лишилась пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок против мексиканской спортсменки Алексы Грассо прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Грассо победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.

8 декабря 2018 года Шевченко стала чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе после победы над полькой Йоанной Енджейчик на турнире UFC 231 в Торонто. После этого Шевченко еще семь раз защитила свой титул. В предыдущем бою 12 июня 2022 года она оказалась сильнее Таилы Сантос. Как позже заявила спортсменка, она дралась с бразильянкой с травмой стопы.

Всего в карьере Шевченко одержала 22 победы и потерпела четыре поражения. В активе Грассо 16 побед и три поражения.

Ксения Курашкина
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