Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Норвегия
3:2
Завершен
Швеция
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 4-й тур
Грузия
0:0
Завершен
Болгария
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 4. 4-й тур
Швейцария
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 4-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 4-й тур
Спорт

Шевченко дралась на UFC 275 с травмой

Чемпионка UFC Валентина Шевченко заявила, что дралась с Талией Сантос с травмой стопы

Фото: Paul Miller / Reuters

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко заявила, что дралась с Талией Сантос с травмой стопы. Об этом сообщает Bloody Elbow.

34-летняя Шевченко объяснила, что из-за травмы отказалась от коронного танца в октагоне после победы над Сантос в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она отметила, что всю неделю перед поединком она проходила физиотерапию, чтобы выступать, несмотря на повреждение. «Придется делать рентгеновский снимок. Надеюсь, там ничего серьезного», — добавила Шевченко.

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей. Она в седьмой раз подряд защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

На счету Шевченко 23 победы при трех поражениях в MMA. До перехода в смешанные единоборства она выступала по правилам кикбоксинга и тайского бокса.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
Названы последствия теракта в Бердянске
Силы ЛНР взяли под контроль еще два населенных пункта
Захарова назвала отличие настоящей интеллигенции в России
Известная бизнесвумен раскритиковала Москву времен СССР
В США приостановили полеты военной авиации
Шевченко дралась на UFC 275 с травмой
В НАТО допустили возможность территориальных уступок Украины при одном условии
На станции метро «Маяковская» открылся сезон летних свадеб
На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту из-за ее победы в конкурсе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.