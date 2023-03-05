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19:04, 5 марта 2023Мир

Германия захотела нарастить оборонное производство на постоянной основе

Шольц заявил, что ФРГ собирается нарастить оборонное производство на постоянной основе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия собирается нарастить оборонное производство на постоянной основе. Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с телеканалом CNN.

Он заявил, что ФРГ необходимы постоянные поставки боеприпасов и боевой техники. Шольц добавил, что это касается в том числе танков и систем ПВО.

4 марта еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности Европейского союза (ЕС) стоит перейти к модели экономики военного времени. Он указала, что это необходимо для того, чтобы «удовлетворить потребности» Европы в оборонном производстве.

Ранее также стало известно, что Украина попросила ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, страна в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. По оценкам украинского министра, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность ВСУ составляет по меньшей мере 60 процентов от полного боекомплекта.

Помимо этого, как писало издание Politico, страны ЕС хотят выделить Украине миллиард евро военной помощи, которая пойдет на закупку боеприпасов — в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

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Варвара Кошечкина
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