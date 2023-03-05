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11:05, 5 марта 2023Спорт

Шевченко прокомментировала потерю титула чемпионки UFC

Валентина Шевченко заявила, что хочет незамедлительно провести реванш с Алексой Грассо

Фото: Andre Luiz Moreira / Shutterstock / Fotodom

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко прокомментировала потерю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Ее слова приводит официальный YouTube-канал UFC.

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Хочу [провести] незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — заявила Шевченко, добавив, что нужно больше тренироваться, чтобы побеждать. Она выразила уверенность в том, что во втором поединке против мексиканки Алексы Грассо будет другой результат.

5 марта Шевченко уступила Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого киргизская спортсменка семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в карьере Шевченко одержала 22 победы и потерпела 4 поражения. В активе Грассо 16 побед и 3 поражения.

Ксения Курашкина
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