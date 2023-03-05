В Сети сравнили видео встречи Лаврова и Бербок в Индии

Пользователи Twitter сочли показательной разницу во встрече Бербок и Лаврова в Индии

Видео: @rtde_

Пользователи Twitter сравнили видео встречи глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок в Индии, которое было опубликовано на странице RT DE. В Сети сочли показательной разницу в приеме политиков.

«Это лучший способ приветствовать воинственного внешнеполитического деятеля Бербок здесь, в Индии. Лаврова встретили в Индии вполне дружелюбно. Лучший способ презирать политику Европы», — написал комментатор с никнеймом @Johann1845, комментируя репост записи в одном из аккаунтов.

С ним согласился @gizzly94, отметив, что подобная разница является «символической политикой». «Бербок не заслуживала ничего другого», — добавил @Zebrastall1902.

Некоторые пользователи отметили сплоченность стран БРИКС и указали на то, что Германию перестали воспринимать всерьез в свете геополитических событий. «БИРКС держатся вместе», — указал @ValentinoUK. «Ну, это о многом для меня говорит... Например, что нас больше не воспринимают всерьез, на деньги немецких подневольных рабочих всего не купишь», — заключил @Jelinek01072054.

Ранее Лавров рассказал, что Запад поставил развивающимся странам ультиматум и дал им обещание. По его словам, коллеги из развивающихся стран спрашивали у представителей Запада, что им дадут взамен, если они согласятся осудить Москву. «Знаете, какой ответ? "Мы вас не накажем"», — сказал он.

