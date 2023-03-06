Российского игрока признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Барбашев оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (4:3). Россиянина, впервые забившего за новый клуб, также назвали первой звездой встречи.

Первой звездой игрового дня стал финский форвард «Каролина Харрикейнс» Теуво Терявяйнен. Он оформил хет-трик во встрече против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:0). Второй звездой признали его партнера по команде и соотечественника Йеспери Котканиеми, который набрал за матч пять очков, забросив шайбу и сделав четыре результативных передачи.

Барбашев был обменян в «Вегас» из «Сент-Луис Блюс» в феврале. За предыдущую команду он выступал с 2017 года. В текущем сезоне за «Сент-Луис» россиянин провел 59 матчей, в которых забросил десять шайб и отдал 19 голевых передач.