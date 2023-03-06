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11:27, 6 марта 2023Среда обитания

Россиянам из взорвавшегося дома пришли счета за газ

Жильцам разрушенного из-за взрыва дома в Новосибирске пришли счета за газ
СюжетВзрыв газа в Новосибирске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жильцам разрушенной из-за взрыва газа пятиэтажки в Новосибирске пришли счета за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Помимо газа, россиян попросили оплатить вывоз мусора (уже новому регоператору) и внести средства в фонд модернизации ЖКХ. В мэрии города заявили, что пострадавший дом восстанавливать не будут, а жилье люди получат из маневренного фонда. На сайте фонда модернизации ЖКХ указано, что капремонт здания запланирован на 2024-2025 годы — восстановить хотят фасад, подвал и электропроводку.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на Линейной улице в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда здания, в каждом из которых находилось 15 квартир. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, причиной взрыва стало нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. 25 февраля стало известно, что из-за взрыва погибли 15 человек.

Нина Ташевская
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