В Турции задумались об отказе от покупки у США истребителей F-16

Чагры Эрхан: Турция может отказаться от американских F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. Об этом РИА Новости сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Политик указал, что Анкара совершила ошибку, попросив самолеты у Вашингтона. Он отметил, что конгресс под разными предлогами отказывается передать Турции эти «устаревшие и неконкурентоспособные» истребители. «У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — сказал он.

В конце января Анкара обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по поставкам истребителей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не только не предоставили военную технику, но также не выплатили за нее приблизительно 1,4 миллиарда долларов. По словам Эрдогана, Турция всегда держит слово и ожидает того же от своих партнеров.

США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские системы ПВО С-400. Позднее Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о покупке других американских истребителей — F-16 Fighting Falcon.

2 февраля группа сенаторов США от обеих политических партий обратились к президенту страны Джо Байдену с просьбой отложить продажу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу затруднился назвать сроки поставок Турции истребителей, указав лишь, что такая передача возможна.