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19:16, 20 февраля 2023Мир

Блинкен не назвал Турции сроки поставок истребителей F-16

Госсекретарь США Блинкен не смог назвать Турции сроки поставок истребителей F-16

Фото: Wikimedia Commons

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог назвать сроки поставок Турции истребителей F-16. Его слова в понедельник, 20 февраля, передает РИА Новости.

«Что касается F-16, то я не могу предоставить вам сроков формального уведомления (Конгресса СШАприм. «Ленты.ру»). Могу сказать, что я активно вовлекаюсь в разговоры с Конгрессом об уверенной поддержке администрацией пакета F-16», — объяснил он.

При этом ранее Блинкен указал, что поставка истребителей для Анкары возможна. Он отметил, что безопасность Турции как члена НАТО в национальных интересах США.

В конце января Анкара обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по поставкам истребителей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не только не предоставили военную технику, но также не выплатили за нее приблизительно 1,4 миллиарда долларов. По словам Эрдогана, Турция всегда держит слово и ожидает того же от своих партнеров.

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Алина Гончарова
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