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11:27, 20 февраля 2023Мир

США поддержали поставку истребителей Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал поставку новых истребителей F-16 Турции

Фото: South Korean Defence Ministry / Reuters

Поставка истребителей для Анкары возможна, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«Администрация [президента США Джо] Байдена поддерживает программу модернизации и поставку новых истребителей F-16. Безопасность Турции, как члена НАТО, в наших национальных интересах», — заверил политик, добавив, что Белый дом работает с Конгрессом США.

Ранее отправку американских F-16 в Турцию назвали залогом расширения НАТО на восток. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также напомнил о необходимости ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в альянс.

До этого Анкара обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по поставкам истребителей. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США не только не предоставили военную технику, но также не выплатили за нее приблизительно 1,4 миллиарда долларов.

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Виктория Кондратьева
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