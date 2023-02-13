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16:39, 13 февраля 2023Мир

Отправку американских F-16 в Турцию назвали залогом расширения НАТО на восток

Премьер Польши Моравецкий назвал отправку F-16 в Турцию залогом расширения НАТО

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Если власти США решать отправить в Турцию американские истребители F-16, это поможет убедить Анкару ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, цитату приводит РИА Новости.

«Может быть, это будет способом для того, чтобы найти общий знаменатель, и, быть может, это будет способом для того, чтобы приблизить Турцию к правильному решению», — сказал Моравецкий, комментируя дальнейшее расширение НАТО на восток.

По его словам, Польша «постоянно убеждает» Турцию согласиться на вступление в альянс двух стран. Моравецкий считает, что отношения между Анкарой и Варшавой достаточно хорошие, чтобы пытаться убедить турецкие власти в необходимости такого шага.

Помимо Турции, заявку стран на вступление не ратифицировала Венгрия. Местные власти ссылаются на загруженность работы парламента.

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Виктория Кондратьева
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