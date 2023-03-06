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14:38, 6 марта 2023Силовые структуры

Владелец «Царьграда» Малофеев узнал о подготовке покушения на него от охраны

Владелец «Царьграда» Малофеев заявил, что узнал о подготовке покушения на него от охраны
Начало событий в новости Владелец «Царьграда» Малофеев прокомментировал попытку покушения на него

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев узнал о готовившемся покушении на него от охраны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Царьград».

Российский бизнесмен поблагодарил сотрудников ФСБ и Росгвардии за успешное предотвращение преступления. Владелец «Царьграда» выразил надежду, что правоохранители поймают всех причастных, и они понесут заслуженное наказание.

Ранее 6 марта Малофеев заявил, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию». «Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — заверил он, поблагодарив друзей и близких за поддержку.

ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда», организованного Службой безопасности Украины (СБУ). Планировавший покушение был организатором и участником «Русского добровольческого корпуса», совершившего нападения на села под Брянском.

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Любовь Ширижик
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