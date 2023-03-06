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11:24, 6 марта 2023Силовые структуры

Владелец «Царьграда» Малофеев прокомментировал попытку покушения на него

Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на него словами «все в порядке»

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал Telegram попытку покушения на него.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — заверил он, поблагодарив друзей и близких за поддержку.

Малофеев подчеркнул, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию».

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованного Службой безопасности Украины. Планировавший покушение был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села под Брянском.

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Варвара Кошечкина
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