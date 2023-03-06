В России отреагировали на заявление главы Пентагона о значении Артемовска

Депутат Новиков заявил о намерении Пентагона заранее оправдать потерю Артемовска Украиной

Команда президента Украины Владимира Зеленского очень долго говорила о стратегической важности Артемовска, однако сейчас исход этой операции уже предрешен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы Пентагона о значении Артемовска.

6 марта глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) не имеет большую стратегическую ценность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военного конфликта. Он добавил, что взятие российскими силами Артемовска не станет переломным моментом в ходе боевых действий.

Сама команда Зеленского очень долго говорила о стратегическом значении событий, происходящих под Артемовском. Но ясно, что исход этой операции предрешен. Вооруженным силам Украины рассчитывать здесь на успех не приходится Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Наступает время перейти от приободряющих заявлений, которые бы в очень решительном свете выставляли планы команды Зеленского на фронтах проведения специальной военной операции, к оправданию того, что Артемовск придется сдать, с тем чтобы репутационные потери в глазах общественного мнения на Украине и в США были как можно меньше», — заявил Новиков.

Происходит то, чего и следовало ожидать, — эти заявления должны были зазвучать, убежден депутат.

«Вопрос стоял лишь в том, чьи фамилии будут фигурировать как авторов такого рода заявлений. Сейчас следует ожидать подтверждения и от тех, кто определяет информационную погоду в Киеве. Думаю, что такие заявления еще последуют», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.

3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо.