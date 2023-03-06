В России отреагировали на заявление главы Пентагона о значении Артемовска
Команда президента Украины Владимира Зеленского очень долго говорила о стратегической важности Артемовска, однако сейчас исход этой операции уже предрешен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы Пентагона о значении Артемовска.
6 марта глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) не имеет большую стратегическую ценность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военного конфликта. Он добавил, что взятие российскими силами Артемовска не станет переломным моментом в ходе боевых действий.
Сама команда Зеленского очень долго говорила о стратегическом значении событий, происходящих под Артемовском. Но ясно, что исход этой операции предрешен. Вооруженным силам Украины рассчитывать здесь на успех не приходится
«Наступает время перейти от приободряющих заявлений, которые бы в очень решительном свете выставляли планы команды Зеленского на фронтах проведения специальной военной операции, к оправданию того, что Артемовск придется сдать, с тем чтобы репутационные потери в глазах общественного мнения на Украине и в США были как можно меньше», — заявил Новиков.
Происходит то, чего и следовало ожидать, — эти заявления должны были зазвучать, убежден депутат.
«Вопрос стоял лишь в том, чьи фамилии будут фигурировать как авторов такого рода заявлений. Сейчас следует ожидать подтверждения и от тех, кто определяет информационную погоду в Киеве. Думаю, что такие заявления еще последуют», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.
3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо.