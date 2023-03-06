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07:51, 7 марта 2023Спорт

Игравший в «Ахмате» российский футболист рассказал о специфике жизни в Чечне

Бывший футболист «Ахмата» Пуцко заявил, что в Чечне необходимо уважать местную культуру

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Александр Пуцко рассказал о специфике жизни в Чечне. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что, живя в Чечне, необходимо уважать местную культуру. «Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя, ночных клубов и караоке», — подчеркнул он. Россиянин добавил, что при этом для футбольной жизни в Грозном есть все: поле, база, гостиница.

Пуцко выступал за «Ахмат» с 2020 по 2022 год. В составе команды он провел 23 матча и не отметился забитыми мячами.

28 февраля бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, политик дарил своим воспитанникам Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву Mercedes.

Анастасия Борисова
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