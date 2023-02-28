Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
14:13, 28 февраля 2023Спорт

Бывший игрок «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова

Экс-игрок «Ахмата» Плиев оценил подарки главы Чечни словами «Кадыров нас не обделял»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова приводит Metaratings.

«Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля "Спартаку". Своим воспитанникам [Ризвану] Уциеву и [Магомеду] Митришеву дарил Mercedes. В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было», — оценил он подход главы Чечни.

Плиев отметил, что в остальном в период его выступления за команду игроки не получали особенно щедрые знаки внимания.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
«Проблемы у меня только с ростом» Как Хасбик — маленький человек-мем из Дагестана — покорил мир и стал талисманом UFC
«Проблемы у меня только с ростом»Как Хасбик — маленький человек-мем из Дагестана — покорил мир и стал талисманом UFC
12 ноября 2022

Футболист также раскрыл подробности визита в резиденцию Кадырова в 2017 году. «Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных — лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки», — поделился спортсмен.

Плиев играл за «Ахмат» с 2015 по 2019 год. На данный момент он выступает в составе клуба Футбольной национальной лиги «Родина».

16 августа бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум рассказал о подаренном ему Кадыровым автомобиле Mercedes. Он был амбассадором бойцовского клуба «Ахмат», который базируется в Грозном. После поединка Абсолютного бойцовского чемпионата Вердум прокричал в микрофон популярный лозунг «Ахмат — сила».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении БПЛА возле газового объекта в Подмосковье
Российский полицейский выстрелил в коллегу ради шутки
Раскрыт новый iPhone SE
Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Гомес назвала причину прекращения общения с бывшими коллегами по сериалу
Российские свалки начнут отслеживать с помощью спутников
Губернатор подтвердил падение беспилотника в Подмосковье
Появились подробности обсуждения размера взносов бизнеса в бюджет
Российский стилист назвал четыре модные ошибки мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.