Бывший чемпион UFC рассказал о подарке от Рамзана Кадырова

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум рассказал о подарке от Рамзана Кадырова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум рассказал о подаренном Рамзаном Кадыровым автомобиле Mercedez-Benz. Он стал гостем подкаста PodPah.

45-летний бразилец отметил, что одно время был амбассадором бойцовского клуба «Ахмат», который базируется в Грозном. Будучи в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вердум прокричал в микрофон популярный лозунг «Ахмат — сила».

«После этого мне сразу позвонил Кадыров. Сказал, что ему очень понравилось то, что я сделал. Попросил пойти и выбрать себе любую машину в качестве подарка. Я сперва пытался отказаться, но он настаивал», — подчеркнул бывший чемпион UFC.

В июле 2020-го Вердум одержал победу над шведом Александром Густафссоном, вынудив соперника сдаться. Этот поединок стал последним для бразильца в рамках UFC. Боец является частью Professional Fighting League.

Вердум известен, в частности, по противостояниям с российскими бойцами. Он уступал Александру Волкову и Алексею Олейнику в UFC.В 2006-м он одержал победу над Александром Емельяненко.

