Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амкал
1:1
Завершен
Зоркий-Красногорск
Фонбет Кубок России|1-й раунд - 1/256 финала
Будё-Глимт
0:0
1-й тайм
live
Динамо З
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Копенгаген
1:0
1-й тайм
live
Трабзонспор
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
0:0
1-й тайм
live
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Спорт

Бывший чемпион UFC рассказал о подарке от Рамзана Кадырова

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум рассказал о подарке от Рамзана Кадырова

Фото: Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум рассказал о подаренном Рамзаном Кадыровым автомобиле Mercedez-Benz. Он стал гостем подкаста PodPah.

45-летний бразилец отметил, что одно время был амбассадором бойцовского клуба «Ахмат», который базируется в Грозном. Будучи в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вердум прокричал в микрофон популярный лозунг «Ахмат — сила».

«После этого мне сразу позвонил Кадыров. Сказал, что ему очень понравилось то, что я сделал. Попросил пойти и выбрать себе любую машину в качестве подарка. Я сперва пытался отказаться, но он настаивал», — подчеркнул бывший чемпион UFC.

В июле 2020-го Вердум одержал победу над шведом Александром Густафссоном, вынудив соперника сдаться. Этот поединок стал последним для бразильца в рамках UFC. Боец является частью Professional Fighting League.

Вердум известен, в частности, по противостояниям с российскими бойцами. Он уступал Александру Волкову и Алексею Олейнику в UFC.В 2006-м он одержал победу над Александром Емельяненко.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об обстреле АЭС со стороны ВСУ
В Польше подписали закон «О газовой безопасности» на случай дефицита газа
В Польше усомнились в заявлении властей о достаточных запасах газа
МЧС опровергло взрыв в жилом доме в Подмосковье
Телеврач развеял популярные мифы об аллергии на лактозу и глютен
Умер режиссер Вольфганг Петерсен
Бывший чемпион UFC рассказал о подарке от Рамзана Кадырова
Посольство России сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем
Власти Запорожской области рассказали о степени защиты АЭС
МИД Китая назвал долю отказавшихся от санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.